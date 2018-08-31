В Латвии планируют избавиться от русских детских садов

В СМИ появилась информация о том, что в Латвии в скором времени могут закрыть все русские детсады. Воспитатели этих учреждений рассказали о случаях дискриминации в отношении русскоязычных детей.

Оказалось, что детские сады в текущем году стали чаще посещать представители Рижской думы и прочие проверяющие. Некоторые "инспекторы" изучают документы и следят за работой сотрудников, а другие зачастую дают советы персоналу, рассказывая, как следует обращаться с воспитанниками, чтобы их учреждение прошло все проверки, передает Sputnik Латвия.

Воспитатели утверждают, что руководство детсадов вынуждают открывать латышские или двуязычные группы. Сотрудников также просят при общении с детьми не переходить на русский и приучать их к государственному языку Латвии. Известно, что некоторые русские малыши не выходят во время занятий в туалет, потому что боятся задать вопрос на латышском языке.

Одна из воспитательниц и вовсе узнала, что в будущем году будет проведена реформа, после которой русских детских садиков в стране не останется.