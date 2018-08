Видео: в США прошло прощание с сенатором Маккейном

В городе Финикс, штат Аризона, состоялась церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном, который умер 25 августа на 82 году жизни после тяжелой болезни: у сенатора диагностировали рак мозга.

Вдова Ширли и дочь Меган присутствовали на траурной церемонии. Губернатор штата Даг Дьюси признал, что влиятельный сенатор был "любимым приемным сыном Аризоны".

На записи, опубликованной Reuters, гроб Маккейна привозят в Капитолий штата Аризона. Там он будет находиться до поминальной службы в Баптистской церкви Финикса.

Похоронят сенатора 2 сентября текущего года на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд, которую Джон Маккейн закончил в 1958-м году.

Согласно воле покойного, в мероприятиях примут участие бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший, экс-вице-президенты Майк Пенс и Джо Байден, бывший госсекретарь Генри Киссинджер.

