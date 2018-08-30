В пасть китовой акулы чуть не засосало туриста из Норвегии

На Филипинах 49-летний турист из Норвегии чуть не попал в пасть китовой акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Гейр Йохансен занимался дайвингом и делал фотографии животного. В какой-то момент мужчина понял, он находится в опасной близости от акулы. К её челюстям прижало практически всего дайвера, прежде чем он смог оттолкнуться от неё.

По рассказам Йохансена, мужчина всю жизнь боялся акул и открытой воды. «Даже когда я жил в Австралии, я не занимался серфингом. Прежде чем мы вошли в воду, нам сказали, что в этом районе есть китовые акулы, и они безвредны», - признался Гейр. По его словам, как только он увидел животное, у него чуть ли не случился сердечный приступ. Однако мужчина признался, что это был потрясающий опыт, но от страха он так и не избавился.