//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Леонардо Ди Каприо собирается жениться?
- Поклонники в восторге от фото похудевшей Семенович
- Экс-депутат подал в суд на репера Тимати
- Пользователи Сети забросали полезными советами беременную Регину Тодоренко
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Бывший госсекретарь Америки раскритиковала политику Трампа
30 августа 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Мадлен Олбрайт раскритиковала действующего президента Америки Дональда Трампа. По её словам, никогда ранее президент страны не проявлял такого «вопиющего пренебрежения к основным институтам» и ценностям демократии.
«Мы просто не можем позволить, чтобы этот президент оставался неподконтрольным, а для этого нужно избрать демократический Конгресс в ноябре. У нас есть шанс скорректировать курс, мы не можем ждать ни секунды, чтобы действовать. То, что мы будем делать до дня выборов, будет ощущаться поколениями», - заявила Мадлен Олбрайт.
6 ноября в ходе предстоящего голосования будут избираться весь состав палаты представителей и одна треть сената Соединённых Штатов, сообщают РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Вассерман объяснил отказ России от повторения крымского сценария в Одессе
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
//Политика
//Общество
В Госдуме сообщили, как будут вноситься поправки в закон о пенсиях
//Новости СМИ2
//В мире
//Культура
Валерий Гергиев: Кобзон – тот тип артиста, которого любят все
//Общество
Над автомобилями в при въезде в Евпаторию на малой высоте пролетел истребитель
//Наука
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
//Общество
ФАС выступила против предложения МЭР по индексации тарифов ЖКХ
//Политика
МИД РФ: Провокации Запада нанесут удар по стабилизации обстановки в Сирии
Медведев: Расходы бюджета на спорт в ближайшие три года несколько снизятся
//Общество
«Настоящий воин». Как Кобзон спасал заложников захваченного «Норд-Оста»
//В мире
//В мире
В Австралии десятки очевидцев сняли на видео падающий метеорит
//Спорт
Рефери задушил бойца на ММА-турнире
//Хайтек
В Китае запустили платформу для борьбы со слухами в интернете
//В мире
//Общество
Поэт Валерий Краснопольский: ушли два гиганта в общечеловеческом смысле
//Культура
//В мире
Порошенко возглавил список 100 самых влиятельных людей на Украине
//Общество
Эксперты объяснили, почему в России самая высокая смертность от алкоголя
//Армия