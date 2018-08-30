Бывший госсекретарь Америки раскритиковала политику Трампа

Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Мадлен Олбрайт раскритиковала действующего президента Америки Дональда Трампа. По её словам, никогда ранее президент страны не проявлял такого «вопиющего пренебрежения к основным институтам» и ценностям демократии.

«Мы просто не можем позволить, чтобы этот президент оставался неподконтрольным, а для этого нужно избрать демократический Конгресс в ноябре. У нас есть шанс скорректировать курс, мы не можем ждать ни секунды, чтобы действовать. То, что мы будем делать до дня выборов, будет ощущаться поколениями», - заявила Мадлен Олбрайт.

6 ноября в ходе предстоящего голосования будут избираться весь состав палаты представителей и одна треть сената Соединённых Штатов, сообщают РИА Новости.