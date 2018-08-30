"Еще один": Жерара Депардье обвиняют в домогательствах

Во Франции открыли предварительное расследование против известного актера Жерара Депардье. Истицей стала молодая актриса и танцовщица, обвинившая Депардье в настойчивых приставаниях.

По ее словам, Депардье домогался ее дважды, 7 и 13 августа, во время «неформальных репетиций» театральной пьесы, которые проходили в его парижском доме, пишет РИА Новости.

По сообщениям французских СМИ, в результате девушка написала заявление в полицию. Теперь стражи порядка займутся расследованием всех подробностей данного инцидента.

Актер, со своей стороны, вину не признает. По словам его адвоката Эрве Темина, подобное поведение противоречит принципам Депардье и всему тому, во что он верит.