Китай испытал первый авианосец собственного производства

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что морские испытания первого китайского авианосца собственного производства прошли успешно.

«В соответствии с планом строительства, второй китайский авианосец на днях покинул док судостроительного завода города Далянь для проведения морских испытаний в соответствующей акватории», — сообщил министр. Он также подчеркнул, что были проведены тесты по проверке платформы и оборудования военного судна в ходе испытаний.

Глава ведомства также отметил, что на данный момент строительство второго китайского авианосца проходит в соответствии с графиком, пишут РИА Новости.