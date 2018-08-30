В Италии обрушилась крыша церкви Римского форума XVII века

В четверг, 30 августа, на Римском форуме обвалилась крыша римско-католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями. Об этом в своем Twitter сообщили местные пожарно-спасательные службы.

По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. Обрушение произошло между двумя и тремя часами дня по местному времени, когда церковь была закрыта для посетителей.

Она является одной из достопримечательностей Римского форума. Строительство церкви велось с конца XVI века по заказу городской конгрегации плотников, и здание получило название в честь их покровителя.