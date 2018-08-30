На Украину не пропустили российского дипломата
30 августа 2018, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]
Второго секретаря Генерального консульства России в Харькове не пропустили на Украину местные пограничники. Инцидент произошёл на пункте контроля «Харьков-пассажирский» в поезде «Москва-Харьков».
Украинские пограничники при проверке документов выяснили, что российскому дипломату до 2023 года запрещён въезд в страну. По предварительным данным, имя и фамилия дипломата пока неизвестны. Как сообщает издание «Известия», мужчину уже высылали в Россию.
Напомним, что с 2014 года Украина систематически ограничивает права российских артистов, журналистов, а также общественных деятелей, высылает их со своей территории и запрещает на определённый срок въезд в страну.
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