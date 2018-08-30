В 2019 году в Сирии откроют три биржи труда

Помощник министра труда и социальных дел Ваэль аль-Бадин на совместном заседании координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики сообщил, что в 2019 году в дополнение к аналогичному центру в Дамаске в Сирии откроют три биржи труда.

По его словам, в стране регулярно ведется мониторинг рынка труда для скорейшего возвращения жителей к мирной жизни, отслеживается динамика спроса и предложения, сообщают РИА Новости.

«В данном направлении высокую эффективность деятельности продемонстрировал Центр по трудоустройству граждан в Дамаске. В 2019 году на территории страны предусмотрено открытие еще трех аналогичных центров», — Ваэль аль-Бадин.