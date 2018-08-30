Тысячи рыб «сварились» в Малибу из-за жары
30 августа 2018, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Тысячи рыб недавно погибли у берегов залива Малибу в Калифорнии. Такая экологическая катастрофа произошла из-за чрезмерно высоких температур воды, в которой они, фактически, заживо сварились.
Массовая гибель полосатой кефали произошла на прошлой неделе. Точная причина экологам пока не ясна, однако, скорее всего, это случилось из-за аномально теплой воды.
Онлайн-издание Live Science уточняет, что ее температура на юге Калифорнии на минувшей неделе составила 27-28 градусов. Такие цифры, как правило, губительны для данного вида рыб.
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