Тысячи рыб «сварились» в Малибу из-за жары

Тысячи рыб недавно погибли у берегов залива Малибу в Калифорнии. Такая экологическая катастрофа произошла из-за чрезмерно высоких температур воды, в которой они, фактически, заживо сварились.

Массовая гибель полосатой кефали произошла на прошлой неделе. Точная причина экологам пока не ясна, однако, скорее всего, это случилось из-за аномально теплой воды.

Онлайн-издание Live Science уточняет, что ее температура на юге Калифорнии на минувшей неделе составила 27-28 градусов. Такие цифры, как правило, губительны для данного вида рыб.