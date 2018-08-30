В Австралии десятки очевидцев сняли на видео падающий метеорит

Во вторник, 28 августа, в 19 часов 40 минут по местному времени над австралийским городом Перт пролетел очень крупный метеорит. Многочисленные камеры видеонаблюдения зафиксировали это событие. Уральские ученые обнаружили в пустыне Гоби метеорит

Ученые из университета Кертина заинтересовались небесным "пришельцем". В настоящее время ведется поиск упавшего метеорита при помощи локационных точек авторов видеозаписей.

Напомним, последний крупный метеорит прилетел на Землю в 2013 году и упал в Челябинской области. При входе в атмосферу, по подсчетам специалистов, он весил 13 тысяч тонн.

Видеонарезку роликов, демонстрирующих падение нового "космического гостя" опубликовал портал Guardian News.