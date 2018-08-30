В Турции выпал снег в разгар туристического сезона

В разгар туристического сезона в провинции Карс в Турции выпал снег. На несколько часов дороги на популярные дороги из-за мощного снегопада были перекрыты.

Как стало известно, причиной такой аномалии стал мощный грозовой фронт, пронесшийся над Турцией.

По информации телеканала «РЕН ТВ» летний снегопад в четверг, 30 августа, испытали и жители Мексики. Температура снизилась до нуля градусов, а пальмы и кактусы были засыпаны снегом. Как сообщает источник, позже жара резко вернулась. В результате таяния снега началось наводнение.

Сегодня в Москве и Подмосковье ожидаются ливни с грозами и порывистым ветром.