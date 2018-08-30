На Украине завершили расследование в отношении капитана «Норда»

Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении досудебного расследования в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко.

«Капитану судна «Норд» сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению его в совершении незаконного занятия рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее», - сообщила пресс-служба ГПУ.

Украинские следователи установили, что «гражданин Украины» Владимир Горбенко, будучи капитаном «Норда», вывел свое судно из закрытого морского порта Керчь и тем самым нарушил порядок въезда-выезда на «временно оккупированную территорию». Следствие также утверждает, что рыбный промысел, осуществлявшийся судном «Норд» в нейтральных водах Азовского моря, являлся незаконным ввиду отсутствия действительных разрешительных документов.

Теперь обвиняемый и его защита должны ознакомиться с материалами следствия и обвинительным актом, после чего все документы будут переданы в Апелляционный суд Киева, сообщает RT.