Стал известен антирейтинг самых ненавидимых жителями Украины политиков

Украинские специалисты в сфере социологии выяснили, кого из политиков жители страны ненавидят больше всех. Результаты исследования приведены в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.

Антирейтинг возглавила Ульяна Супрун, в течение двух лет исполняющая обязанности руководителя украинского Минздрава. О своем негативном отношении к чиновнице сообщили 46% респондентов.

На втором месте с результатом 20% расположился глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев. На третьей позиции Артем Сытник директор Национального антикоррупционного бюро. Он вызывает антипатию у 18% участников опроса.

Как отмечает издание «Украина.ру», в антирейтинге фигурирует 21 человек. Социологи составили список по итогам исследования, в ходе которого были опрошены почти две с половиной тысячи граждан страны, наделенных правом голоса.