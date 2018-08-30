Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Белоруссии
30 августа 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Затем президенты обсудили некоторые актуальные вопросы.
После того, как глава Республики Беларусь принял поздравления с днем рождения от российского лидера, стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В обсуждении был затронут в том числе и график предстоящих контактов на высшем уровне между Россией и Белоруссией.
Перед телефонным разговором с белорусским президентом Владимир Путин направил в его адрес официальную поздравительную телеграмму, сообщает RT.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес