Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Затем президенты обсудили некоторые актуальные вопросы.

После того, как глава Республики Беларусь принял поздравления с днем рождения от российского лидера, стороны обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня. В обсуждении был затронут в том числе и график предстоящих контактов на высшем уровне между Россией и Белоруссией.

Перед телефонным разговором с белорусским президентом Владимир Путин направил в его адрес официальную поздравительную телеграмму, сообщает RT.