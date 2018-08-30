Украинцам посоветовали перевезти к себе родственников из России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посоветовала гражданам, имеющим родственников в России, перевезти их на Украину до окончательного прекращения транспортного сообщения с РФ.

В украинском министерстве инфраструктуры разработан законопроект, предполагающий полное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения Украины с Российской Федерацией. Анонсируя этот законопроект, Омелян заявил, что после его вступления в силу «в Москву будут только медведи ходить».

Отвечая на вопрос ведущего в телеэфире, а что же делать тем украинцам, у которых имеются родственники в России, Владимир Омелян заявил: «Пусть привозят родственников на Украину. Я считаю, на Украине намного лучше ситуация с экологией и безопасностью».

Украинский министр инфраструктуры также отметил, что его ведомство провело проверку «нелегальных» перевозчиков и в самое ближайшее время намерено принять меры, «чтобы эти «серые» перевозки остановить», сообщает РИА Новости.