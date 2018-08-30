Политолог прокомментировал российские инвестиции в Украину

В случае, если украинские власти будут продолжать подрывать интересы инвесторов, объем российских инвестиций в украинскую экономику может быстро прекратиться, считает политолог Юрий Светов. Россия официально стала крупнейшим инвестором Украины

Государственная служба статистики Украины опубликовала официальный отчет за первое полугодие 2018 года. Согласно этому документу, Россия является основным инвестором Украины. За первое полугодие текущего года объем российских инвестиций в экономику «незалежной» составил 436 миллионов долларов. Это 36% от общего объема иностранных инвестиций в украинскую экономику.

«Украина фактически на грани банкротства. Поэтому деньги она берет, не стесняясь, и везде, где только можно. А российские деньги, судя по заявлениям украинских политиков, они берут как некий «долг за века угнетения», Якобы Россия обязана Украину восстанавливать», - прокомментировал ситуацию российский политолог Юрий Светов.

«У российского бизнеса есть интересы на Украине. И если инвестиции приносят прибыль, они будут туда вкладываться. Но это может быстро прекратиться. В последнее время мы слышим от украинских властей постоянные заявления о выходе из договора о дружбе, о прекращении транспортного сообщения и так далее. И российские инвесторы рискуют потом долго думать, как же им вернуть свои вложения обратно», - цитирует мнение политолога РИА Новости.