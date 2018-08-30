Обнародованы причины кадрового кризиса в воюющих против ополченцев Донбасса ВСУ

Вооруженные силы Украины, выполняющие боевые задачи на территории Донбасса, столкнулись с острым кадровым кризисом. Об этом говорится в материале, опубликованном отечественными интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» пишет, что, согласно официальным сведениям, в первом полугодии 2018-го ряды ВСУ покинули 11 тысяч контрактников, в ближайшие месяцы армия должна лишиться еще 18 тысяч человек. Издание назвало несколько причин массового увольнения военнослужащих. Среди них отсутствие перспектив развития и маленькое денежное довольствие.

Кроме того, украинцы уходят из ВСУ из-за невозможности полноценно отдохнуть. За четыре года, что продолжается конфликт в Донбассе, в войсках не была отработана система отпусков, отмечается в процитированной статье.

Ранее в четверг сообщалось, что украинский политик Виктор Медведчук огласил формулу прекращения вооруженного противостояния на востоке страны.