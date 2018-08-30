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Молодой россиянин утонул на территории заповедника в США
30 августа 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
На днях турист из России погиб в американском штате Аризона. 20-летний житель Санкт-Петербурга решил искупаться и утонул в озере Пауэлл, расположенном на территории заповедника Глен Каньон.
Находясь на территории заповедника, группа из 29 совершеннолетних молодых иностранцев арендовала три лодки. Многие молодые люди спрыгнули из лодок в озеро Пауэлл, чтобы поплавать. Но в это время резко испортилась погода и подул сильный ветер. Часть молодых людей смогла забраться из воды обратно в лодки. Другим удалось доплыть до берега, хотя далось им это не просто. А 20-летний Александр Курганов из Санкт-Петербурга выплыть не смог.
Официальный представитель заповедника Мэри Пламб сообщила, что еще трое туристов пострадали. Пытаясь забраться в лодку, два человека получили порезы лодочным винтом. Еще один находится в сильном шоке от случившегося. Пострадавшие доставлены в больницу.
В генеральном консульстве РФ в Хьюстоне подтвердили информацию о гибели молодого россиянина на озере Пауэлл, сообщает «КП».
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