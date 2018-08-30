Трамп разрешил делать исключения из квот на поставку металлов в США

Президент США Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие возможность для исключений в отношении импорта металлов из нескольких стран. Послабления коснутся Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

Подписанные американским президентом документы предусматривают возможность исключения из установленных квот на импорт металлов. Исключение из квот на изделия по ряду позиций может предоставлять министр торговли США. В этом случае не будут облагаться пошлинами поставки стали из Бразилии и Южной Кореи, а из Аргентины – поставки стали и алюминия.

В документах также отмечено, что американские покупатели стали и алюминия смогут попросить сделать исключение из квот для поставщиков из указанных стран в том случае, если американская сталелитейная промышленность окажется не в состоянии удовлетворить покупательский спрос на продукцию, сообщает «Ура.ру».