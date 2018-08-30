Трамп разрешил делать исключения из квот на поставку металлов в США
30 августа 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп подписал указы, предусматривающие возможность для исключений в отношении импорта металлов из нескольких стран. Послабления коснутся Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.
Подписанные американским президентом документы предусматривают возможность исключения из установленных квот на импорт металлов. Исключение из квот на изделия по ряду позиций может предоставлять министр торговли США. В этом случае не будут облагаться пошлинами поставки стали из Бразилии и Южной Кореи, а из Аргентины – поставки стали и алюминия.
В документах также отмечено, что американские покупатели стали и алюминия смогут попросить сделать исключение из квот для поставщиков из указанных стран в том случае, если американская сталелитейная промышленность окажется не в состоянии удовлетворить покупательский спрос на продукцию, сообщает «Ура.ру».
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