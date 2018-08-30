Украинский политик огласил формулу прекращения гражданской войны в Донбассе

На Украине озвучили формулу прекращения вооруженного конфликта на востоке страны. С соответствующим заявлением в разговоре со СМИ выступил Виктор Медведчук.

По мнению киевского политика, украинские власти должны наладить прямой диалог с руководством ДНР и ЛНР. Мир в охваченный войной регион можно принести путем предоставления ему автономного статуса, полагает собеседник журналистов.

Кроме того, политик высказался против пересмотра соглашений о прекращении огня в зоне конфликта, заключенных в начале 2015 года в Минске. Согласно точке зрения Виктора Медведчука, эти договоренности помогли остановить активные боевые действия и в будущем должны сыграть свою роль в реинтеграции Донбасса, пишет канал «Украинский кризис» в «Яндекс. Дзен».

Носящее характер гражданской войны противостояние в Донбассе продолжается пятый год. Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной ЛНР назвали реальные цифры потерь украинских силовиков в ходе обернувшегося разгромом наступления на поселок Желобок.