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Россия официально стала крупнейшим инвестором Украины
30 августа 2018, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]
Россия занимает первое место по объемам инвестиций в украинскую экономику. Таковы официальные данные, приведенные Государственной службой статистики Украины за первое полугодие 2018 года.
По данным украинского Госстата, объем российских инвестиций в украинскую экономику за первое полугодие 2018 года составил 436 миллионов долларов. Это 36% от общего объема прямых иностранных инвестиций, общая сумма которых составила 1,259 миллиарда долларов.
Кипр, инвестировавший в Украину 219 миллионов долларов, занял второе место. На третьем расположились Нидерланды с объемом инвестиций 207,7 миллиона долларов. Далее следуют Австрия с инвестициями в сумме 58,7 миллиона долларов и Польша с суммой 54,1 миллиона долларов. Франция и Великобритания инвестировали в украинскую экономику менее 50 млн долларов каждая.
Большая часть инвестиций направлялась в финансовую и страховую отрасли. Промышленному сектору Украины досталось лишь 8,2% от общего объема иностранных инвестиций, сообщает «Экономика сегодня».
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