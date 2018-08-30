Россия официально стала крупнейшим инвестором Украины

Россия занимает первое место по объемам инвестиций в украинскую экономику. Таковы официальные данные, приведенные Государственной службой статистики Украины за первое полугодие 2018 года.

По данным украинского Госстата, объем российских инвестиций в украинскую экономику за первое полугодие 2018 года составил 436 миллионов долларов. Это 36% от общего объема прямых иностранных инвестиций, общая сумма которых составила 1,259 миллиарда долларов.

Кипр, инвестировавший в Украину 219 миллионов долларов, занял второе место. На третьем расположились Нидерланды с объемом инвестиций 207,7 миллиона долларов. Далее следуют Австрия с инвестициями в сумме 58,7 миллиона долларов и Польша с суммой 54,1 миллиона долларов. Франция и Великобритания инвестировали в украинскую экономику менее 50 млн долларов каждая.

Большая часть инвестиций направлялась в финансовую и страховую отрасли. Промышленному сектору Украины досталось лишь 8,2% от общего объема иностранных инвестиций, сообщает «Экономика сегодня».