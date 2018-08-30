Названа самая вымирающая от пьянства страна

В зарубежной прессе опубликован «антирейтинг», в который вошли страны с самой высокой смертностью населения от злоупотребления алкоголем. Россия вошла в тройку «мировых лидеров» этого рейтинга.

Список составлен по состоянию на 2016 год. Согласно экспертным медицинским данным, приведенным в журнале The Lancet, больше всего смертей от злоупотребления спиртным зафиксировано в Китае. Там от алкоголя погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин.

Второе место заняла Индия. На 2016 год в этой стране было зафиксировано 42 тысячи погибших женщин и 290 тысяч мужчин. Россия вошла в тройку лидеров: у нас в 2016 году зеленый змий сгубил 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

Зарубежное медицинское издание привело информацию и о Соединенных Штатах Америки. Население США превышает население РФ более чем в два раза. При этом Штаты расположились на пятой позиции. Там в 2016 году алкоголь унес жизни 19 тысяч женщин и 71 тысячи мужчин, сообщает «Газета.ру».