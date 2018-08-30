//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Энрике Иглесиас показал, как развлекает своих детей
- Мария Кожевникова показала редкие кадры венчания
- У кого из звездных блогеров больше всего ботов-подписчиков
- Сергей Жуков рассказал о самочувствии после операции
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Дочери Порошенко не будут учиться на Украине
30 августа 2018, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
Фамилии дочерей украинского президента Петра Порошенко, закончивших в этом году обучение в британском колледже, не оказалось в списках студентов ни одного из вузов Украины.
Дочери президента Украины Петра Порошенко, 18-летние близнецы Евгения и Александра Порошенко, в этом году завершили обучение в британском колледже. Получив британские аттестаты, девушки вернулись на родину. Пресс-служба украинского лидера обещала обнародовать информацию о том, где они собираются продолжить свое обучение. Однако первое сентября уже, что называется, на носу, а фамилии Евгении и Александры Порошенко не значатся в списках первокурсников ни одного из украинских вузов.
Исходя из этого, в прессе выдвинули предположение, что близнецы Порошенко продолжат свое обучение за рубежом – в Лондонской школе экономики или Европейском институте управления бизнесом. В этом институте во Франции в свое время проходил обучение их старший брат Алексей, сообщает М24.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
На фоне телеобращения Путина рубль начал расти к доллару и евро
//Новости Гнездо.ру
//Общество
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
В Черном море проходят учения ВМС Украины и сил обороны "Шторм 18"
//Общество
Н. Поклонская: "Бояться террористов "правосеков" нельзя, их надо мочить везде"
//В мире
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
Трамп разрешил делать исключения из квот на поставку металлов в США
//Общество
//Новости Redtram
//Армия
//Здоровье
//Общество
СКР: Девочка, которую выбросил из квартиры мужчина, познакомилась с ним в сети
//Здоровье
//Здоровье
//Общество
//Шпионаж
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Общество
//Общество
Голикова назвала самую бедную категорию россиян, это не пенсионеры
//Общество
//Культура
//Общество