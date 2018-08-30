Дочери Порошенко не будут учиться на Украине

Фамилии дочерей украинского президента Петра Порошенко, закончивших в этом году обучение в британском колледже, не оказалось в списках студентов ни одного из вузов Украины.

Дочери президента Украины Петра Порошенко, 18-летние близнецы Евгения и Александра Порошенко, в этом году завершили обучение в британском колледже. Получив британские аттестаты, девушки вернулись на родину. Пресс-служба украинского лидера обещала обнародовать информацию о том, где они собираются продолжить свое обучение. Однако первое сентября уже, что называется, на носу, а фамилии Евгении и Александры Порошенко не значатся в списках первокурсников ни одного из украинских вузов.

Исходя из этого, в прессе выдвинули предположение, что близнецы Порошенко продолжат свое обучение за рубежом – в Лондонской школе экономики или Европейском институте управления бизнесом. В этом институте во Франции в свое время проходил обучение их старший брат Алексей, сообщает М24.