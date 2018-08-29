Актёр Дмитрий Орлов попал в базу данных «Миротворца»

Актёр Дмитрий Орлов включён в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма. Дмитрий Орлов получил популярность по ролям фильмах «Брат-2» и «Сёстры».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в... Крым. Незаконная гастрольная деятельность на территории... Крыма», — цитирует сообщение сайта «Миротворец» RT.

В июле из-за посещения Крыма певица Анна Семенович и Константин Хабенский внесены в базу данных этого украинского сайта.

К 1 декабря 2016 года база сайта «Миротворец» состояла из 100 000 записей. К настоящему моменту она существенно увеличилась