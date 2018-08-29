Актёр Дмитрий Орлов попал в базу данных «Миротворца»
29 августа 2018, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
Актёр Дмитрий Орлов включён в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма. Дмитрий Орлов получил популярность по ролям фильмах «Брат-2» и «Сёстры».
«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в... Крым. Незаконная гастрольная деятельность на территории... Крыма», — цитирует сообщение сайта «Миротворец» RT.
В июле из-за посещения Крыма певица Анна Семенович и Константин Хабенский внесены в базу данных этого украинского сайта.
К 1 декабря 2016 года база сайта «Миротворец» состояла из 100 000 записей. К настоящему моменту она существенно увеличилась
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