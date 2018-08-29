Украина подготовила новые санкции против России из-за Крымского моста

Украинские власти подготовили новые антироссийские санкции из-за Крымского моста. Киев планирует наказать 19 предприятий, причастных к строительству моста через Керченский пролив. Депутат Рады подыскал Украине союзников в вопросе уничтожения Крымского моста

Проект о введении новых санкций на предприятия, среди которых: Стройгазмонтаж", "Мостотрест", "СГМ-Мост", "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург" и "Портгидрострой", передадут на рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. В сообщении пресс-службы украинского Министерства по делам неподконтрольных территорий говорится, что эти санкции направлены на то, чтобы "ограничить или прекратить экономические отношения этих компаний со странами Евросоюза и США".

Украина должна осуществить операцию по уничтожению возведенного Российской Федерацией моста в Крым. С таким заявлением в разговоре с представителями прессы выступил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Туристы из Украины едут в Крым, чтобы посмотреть на мост, который соединил берега Тамани и Крымского полуострова, и убедиться, что он существует. Для этого представители соседнего государства даже заказывают специальные туры на мост.