В Народной милиции ЛНР назвали реальные цифры потерь украинских силовиков в ходе провалившегося наступления на поселок Желобок, который контролируют власти непризнанной республики.

Вооруженное столкновение, о котором идет речь, произошло 23 августа. Согласно официальным данным, озвученным Киевом, участвовавшее в атаке соединение потеряло убитыми четырех человек. Как рассказал агентству «Новороссия» военнослужащий Народной милиции Алексей Марков, на самом деле от пуль ополченцев погибли от до 10 до 12 силовиков. В бою с противником получили ранения двое защитников ЛНР.

Марков добавил, что подконтрольные Киеву подразделения «яростно рвутся к Желобку». Позиции ополченцев, которые расположены районе населенного пункта, обстреливаются почти каждый день.

Ранее «Аргументы недели» писали, что украинская армия демонстративно атакует укрепления бойцов ДНР в присутствии журналистов.