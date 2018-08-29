В Германии демонтируют четырехметровую статую президента Турции

Власти немецкого города Висбаден приняли решение демонтировать четырехметровую статую турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, появившуюся ранее в центре населенного пункта.

Монумент был установлен в рамках фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennale. Как сообщает администрация Висбадена на своей страничке в соцсети Twitter, подобные меры будут приняты из-за невозможности обеспечить безопасность данной статуи.

Чтобы убрать "произведение искусства" с Площади германского единства пожарной службе пришлось использовать кран.

Накануне стало известно, что статуя привлекла большое внимание туристов, которые часто фотографировались рядом с ней.