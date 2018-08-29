Россиянина оштрафовали за купание в римском фонтане Треви

25 и 26 августа в Италии полицейские оштрафовали одного российского и двух американских туристов за купание в римском фонтане Треви. Сумма штрафа составила - 450 евро с каждого.

26 августа в фонтан прыгнули два американца, а за день до этого в фонтане решил искупаться россиянин, пишет NEWS.ru.

До этого также были оштрафованы двое туристов из Канады.

Фонтан Треви является самым крупным фонтаном Рима, высотой 25,9 м и шириной 49,8 м. Он был построен в стиле барокко в 1732—1762 годах.