Совфед сомневается, что Украине удастся усилить влияние в Азовском море

В Совете Федерации усомнились в том, что власти Украины смогут усилить свое влияние в Азовском море. Своим мнением по данному вопросу днем в среду, 29 августа, поделился член Совфеда Игорь Морозов.

Политик подчеркнул, что голословные заявление украинского руководства о наращивании в Азовском море военной группировки говорят лишь о том, что стартовала подготовка к выборам. В беседе с RT Морозов подчеркнул, что у Украины в настоящий момент нет серьезных военно-морских сил для достижения вышеуказанной цели, а те корабли, которые сейчас находятся на вооружении, уже давно не могут использоваться.