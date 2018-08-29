В Польше погибла девушка во время сдачи экзамена по вождению

В Польше молодая девушка попала в смертельное ДТП во время сдачи экзамена на вождение, сообщают эксперты. 18-летняя Анжелика проезжала железнодорожный переезд вместе с инструктором на красной Suzuki Baleno. Однако машина застряла на рельсах, когда приближался электропоезд.

62-летний инструктор успел выскочить из салона до столкновения машины с электропоездом, а Анжелика осталась в машине и погибла. Об этом пишет Ридус.

Очевидцы видели происходящее и сказали, что, скорее всего, девушка получила травму головы. И хотя первые пару минут она еще дышала, врачам не удалось ее спасти.

В социальных сетях появились видеозаписи с места происшествия. Пользователи обвинили в произошедшем инструктора, который, в первую очередь, позаботился о себе, а девушке выбраться не помог.