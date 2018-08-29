Пушков: достижения Трампа в переговорах с Ким Чен Ыном могут оказаться фикцией
29 августа 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказался об "успехах" США в решении северокорейской проблемы. По словам сенатора, договоренности Штатов и КНДР рушатся на глазах.
Пушков подчеркнул, что в последнее время Дональд Трамп отменил визит американского госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян, а Северная Корея в свою очередь обвинила США в проведении двуличной политики, которая якобы направлена на срыв соглашения, передает "Свободная пресса".
Более того, американские власти планируют вновь проводить совместные учения с военными из Южной Кореи. Именно поэтому, как утверждает Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter, "сингапурский прорыв" может на деле оказаться фикцией.
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