Пушков: достижения Трампа в переговорах с Ким Чен Ыном могут оказаться фикцией

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказался об "успехах" США в решении северокорейской проблемы. По словам сенатора, договоренности Штатов и КНДР рушатся на глазах.

Пушков подчеркнул, что в последнее время Дональд Трамп отменил визит американского госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян, а Северная Корея в свою очередь обвинила США в проведении двуличной политики, которая якобы направлена на срыв соглашения, передает "Свободная пресса".

Более того, американские власти планируют вновь проводить совместные учения с военными из Южной Кореи. Именно поэтому, как утверждает Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter, "сингапурский прорыв" может на деле оказаться фикцией.