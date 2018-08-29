Видео: в Греции пожар охватил паром с тысячей человек на борту

Более одной тысячи человек были эвакуированы из-за пожара, вспыхнувшего в ночь со вторника на среду на борту пассажирского лайнера "Элефтериос Венизелос" у побережья греческого города Пирей.

По данным издания Naftemporiki, на борту парома, который направлялся на Крит, находились 875 пассажиров и порядка 140 членов экипажа. Из-за возгорания судно вынуждено было вернуться в порт.

Как рассказал замминистра торгового флота Нектариос Санториниос телеканалу Skai, эвакуация пассажиров заняла два часа. По его словам, в результате пожара пострадала часть находившихся на борту автомобилей.

Причиной возгорания послужил вспыхнувший в трюме судна грузовик. Пламя перекинулось на находящиеся рядом авто. К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал.