За сутки из Ливана в Сирию вернулись около 150 беженцев

За минувшие сутки из Ливана на территорию Сирии вернулись более 150 человек. Соответствующую информацию утром в среду, 29 августа, предоставили в Центре приема, распределения и размещения беженцев.

Уточняется, что сирийцы вернулись на родину через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр". Известно, что среди них 46 женщин и 78 детей.

Как уточняет сегодня РИА "Новости", с 30 сентября 2015 года в Сирию смогли вернуться из иностранных государств 238 639 беженцев, в частности 71 575 женщин и 121 714 детей.

К настоящему моменту пункты размещения на 1 497 650 мест развернули в 412 населенных пунктах, которые меньше других пострадали от боевых действий.