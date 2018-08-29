Кравчук раскрыл возможное будущее воюющего Донбасса после его подчинения Киеву

Леонид Кравчук рассказал, какое будущее может ждать Донбасс после того, как Киев полностью восстановит контроль над регионом. Точку зрения бывшего украинского президента привели российские СМИ.

Политик допустил, что вернувшемуся в состав страны Донбассу предоставят автономный статус. В случае реализации такого сценария местные власти получат возможность самостоятельно решать все вопросы, кроме тех, что касаются обеспечения безопасности территорий и международной повестки. Этим должен заниматься Киев, процитировало бывшего главу государства информационное агентство «Новороссия».

На востоке Украины с весны 2014 года продолжаются боевые действия между военными формированиями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и армией страны. Ранее в среду сообщалось, что, согласно данным Киева, Вооруженные силы республик превзошли по своей мощи ряд европейских государств, входящих в НАТО.