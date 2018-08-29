Количество пострадавших россиян в ходе аварии в Турции увеличилось

Утром в среду, 29 августа, стало известно, что количество россиян, пострадавших в ходе ДТП в Турции, увеличилось. Ранее стало известно, что авария произошла около 5 утра на дороге неподалеку от Белека.

В Федеральном агентстве по туризму сообщили, что в настоящий момент известно о тринадцати пострадавших. Все они получают первую помощь и уже сегодня смогут отправиться на родину, передает РИА "Новости". Известно, что у троих граждан выявлены незначительные царапины и ушибы.

Напомним, автобус, перевозивший 25 российских туристов, допустил столкновение с грузовиком и съехал с трассы. Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших.