Суд в США отклонил требование убрать фразу «Мы верим в Бога» с долларов

Суд в штате Миннесота, США, отклонил иск группы атеистов, требовавших убрать с американских банкнот и монет фразу «Мы верим в Бога». Судья сослался на то, что фраза не противоречит законодательству.

Группа американских атеистов и организаций подала иск в суд, требуя удалить с долларов в банкнотах и монетах фразу «Мы верим в Бога» (In God We Trust). По мнению жалобщиков, этот лозунг противоречит первой поправке к американской конституции, гарантирующей свободу вероисповедания.

Однако судья восьмого округа штата Миннесота Рэймонд Грюндер отклонил иск, сославшись в качестве прецедента на постановление Верховного суда США от 2014 года. В прецедентном деле истец протестовал против традиционного чтения молитвы перед началом заседаний в законодательном собрании штата Небраска. Решением суда иск был отклонен: судья указал на то, что чтение молитвы является глубоко укоренившейся традицией.

Мотивируя свое решение об отклонении иска, судья Грюндер указал, что тиражируемая на долларовых банкнотах и монетах фраза «Мы верим в Бога» соответствует представлениям прошлых поколений о свободе вероисповедания и, кроме того, не противоречит действующему законодательству, сообщает РБК.