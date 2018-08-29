Бразилия стягивает войска к границе с Венесуэлой‍

Президент Бразилии Мишел Темер в настоящее время стягивает военные силы страны в штат Рорайма, расположенный у границы с Венесуэлой. Данные меры приняты для обеспечения безопасности бразильцев.

По словам Темера, сказанным в видеообращении, причиной для подобных действий служит наплыв венесуэльских мигрантов. Войска же обеспечат безопасность как бразильцам, так и "гостям" страны.

На север бразильского государства были направлены 120 военнослужащих. Мобилизация военных сил, по словам Темера, продлится вплоть до 12 сентября.