Бразилия стягивает войска к границе с Венесуэлой
29 августа 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Бразилии Мишел Темер в настоящее время стягивает военные силы страны в штат Рорайма, расположенный у границы с Венесуэлой. Данные меры приняты для обеспечения безопасности бразильцев.
По словам Темера, сказанным в видеообращении, причиной для подобных действий служит наплыв венесуэльских мигрантов. Войска же обеспечат безопасность как бразильцам, так и "гостям" страны.
На север бразильского государства были направлены 120 военнослужащих. Мобилизация военных сил, по словам Темера, продлится вплоть до 12 сентября.
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