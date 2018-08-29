В Госдуме сегодня высказались о словах президента Украины Петра Порошенко насчет того, что Россия уже начала "активное вмешательство" в выборы на украинской территории при помощи социальных сетей.

Депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик убежден, что вся избирательная кампания Порошенко 2019 года будет построена исключительно на сотрясании воздуха и обвинении России во всех проблемах Украины.