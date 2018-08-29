Германия планирует оказать Турции экстренную финансовую помощь

Власти Германии намерены оказать Анкаре экстренную финансовую помощь. Согласно последней информации, немецкое руководство обеспокоено непростой экономической ситуацией, которая сложилась в Турции.

В частности, Берлин считает, что кризис в регионе в будущем может перерасти в общеевропейский, а также стать причиной конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, как сообщает американское издание The Wall Street Journal, это может привести к новому потоку мигрантов на север.

По информации портала Газета.ру, в настоящий момент Германия рассматривает возможные варианты предоставления Турции финансовой поддержки.