Самопровозглашенные республики Донбасса на данный момент превосходят по своему военному потенциалу трех крупнейших европейских членов Североатлантического альянса. С таким заявлением выступили в украинском Минобороны.

Представитель ведомства Вадим Скибицкий сообщил, что на вооружении ДНР и ЛНР находятся около полутысячи танков, порядка тысячи бронемашин, более 750 артиллерийских систем. Согласно подсчетам киевских военных, крупнейшие члены НАТО в Европе – ФРГ, Франция и Великобритания – уступают армии Донбасса по количеству техники, пишет x-true.info.

На востоке Украины пятый год идут боевые действия между ополченцами и подразделениями, подчиняющимися Киеву. Ранее в среду сообщалось, что в блогосфере выложили сценарий окружения частей украинской армии, которые могут оказаться зажаты между Мариуполем и ДНР.