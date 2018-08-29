Почему Путин так популярен на Западе?

Австрийское издание Der Standard заявило, что президент Российской Федерации Владимир Путин очень популярен в западных странах. Причем среди представителей абсолютно разных политических взглядов.

Издание, задавшись вопросом о причинах такой всенародной симпатии к главе российского государства, среди прочего, выделило три основных фактора.

Первым из них является искренняя приверженность президента России к традиционным ценностям, общепринятым понятиям о семье, мужественности.

Второй причиной, по мнению австрийцев, стало то, что Путин является противником гегемонии, стараясь бороться с ней всеми доступными ему способами.

И, наконец, третьим поводом для популярности для главы российского государство служат его личные качества - скромность, самокритика и отменное чувство юмора.