Военный эксперт высказался о намерении Украины приобрести у США комплексы ПВО

Российский военный эксперт Леонид Ивашов высказался о намерении Украины приобрести у США комплексы ПВО. По мнению президента Академии геополитических проблем, украинской стороне эти установки не нужны.

Ивашов подчеркнул, что на Украину никто не собирается нападать, поэтому желание купить комплексы является исключительно политическим актом. Специалист в беседе с RT заметил, что российские установки С-300 в настоящий момент пользуются большой популярностью, а американские Patriot на их фоне являются менее привлекательными. По словам Леонида Ивашова, Киев выступает как "рекламное агентство" для США.

Уточняется, что сейчас Украина располагает советскими системами ПВО, однако они находятся в плохом состоянии.