Трамп о взломе почты Хиллари Клинтон: спецслужбы уверены, что это не Россия?

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что хакеры из Китая взломали почту Хиллари Клинтон. Якобы сервер был взломан в период президентских выборов два года назад.

Президент США на своей страничке в социальной сети Twitter выразил сомнение в том, что в данной ситуации действовали не российские хакеры, а затем добавил, что просто шутит. По мнению Трампа, в истории со взломом почты Хиллари Клинтон очень много секретной информации.

Отметим, что к настоящему моменту спецслужбы Соединенных Штатов никак не прокомментировали новости об инциденте с почтовым ящиком экс-кандидата на пост президента страны.