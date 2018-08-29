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Трамп о взломе почты Хиллари Клинтон: спецслужбы уверены, что это не Россия?
29 августа 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о том, что хакеры из Китая взломали почту Хиллари Клинтон. Якобы сервер был взломан в период президентских выборов два года назад.
Президент США на своей страничке в социальной сети Twitter выразил сомнение в том, что в данной ситуации действовали не российские хакеры, а затем добавил, что просто шутит. По мнению Трампа, в истории со взломом почты Хиллари Клинтон очень много секретной информации.
Отметим, что к настоящему моменту спецслужбы Соединенных Штатов никак не прокомментировали новости об инциденте с почтовым ящиком экс-кандидата на пост президента страны.
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