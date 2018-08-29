В Турции автобус с россиянами попал в ДТП, есть пострадавшие

В провинции Анталья на юге Турции попал в ДТП автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт. К настоящему моменту известно об 11 пострадавших россиянах, всем оказана медицинская помощь.

Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда автобус перевозил 25 российских туристов, отдыхавших в городе Белек, в аэропорт Антальи. На перекрестке в автобус врезался грузовик. От удара автобус с пассажирами упал в водный канал. В аварии пострадали 11 россиян, а также водители обоих транспортных средств.

В генеральном консульстве РФ в Анталье подтвердили факт случившегося и уточнили, что погибших в ДТП нет, а всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, сообщает ТАСС.