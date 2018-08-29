Выложен вероятный сценарий окружения ВСУ между ДНР и взбунтовавшимся Мариуполем

В результате бунтов в Мариуполе дислоцированные в Донбассе соединения Вооруженных сил Украины могут оказаться в окружении. Соответствующий сценарий приводится в заметке, опубликованной в отечественной блогосфере.

Канал «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что захват Украиной российских судов вынудил береговую охрану ФСБ усилить свое присутствие в Азовском море. Не исключено, что следующим ответным шагом станет окончательное блокирование украинских портов.

Как прогнозируется в процитированном материале, блокада приведет к тому, что большое количество жителей Мариуполя останется без работы, в результате в населенном пункте начнутся массовые беспорядки. В этом случае части ВСУ окажутся в окружении между взбунтовавшимся городом и Донецкой народной республикой.

Ранее в среду сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлены последствия новой ракетной атаки украинских военных против ДНР.