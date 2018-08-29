Последствия нового ракетного удара украинских силовиков по ДНР попали на видео

В интернете опубликовано видео, на котором запечатлены последствия нового ракетного удара Вооруженных сил Украины по территории ДНР. Данные кадры сняли сотрудники пресс-службы армии самопровозглашенного государства.

Накануне утром ВСУ подбили противотанковой ракетой грузовик, работавший в карьере, который расположен в окрестностях города Докучаевска. Снаряд попал в кабину транспортного средства, водитель погиб.

По словам спикера ополченцев народной республики Даниила Безсонова, это первый подобный случай на объекте. Безсонов добавил, что киевские силовики не могли не знать, куда они стреляют, поскольку место происшествия и позиции ВСУ разделяет не более 700 метров.

Ранее сообщалось, что в одном из украинских министерств признали бессмысленность проведения наступательной операции против ДНР и ЛНР.