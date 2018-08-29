Китаянка нечаянно вышла замуж за незнакомца

В Китае девушка, сыгравшая роль невесты на курсах организаторов свадеб, оказалась законной женой незнакомого парня, игравшего роль жениха. Она считает, что стала жертвой мошенников.

Молодая жительница Гонконга проходила обучение на курсах организаторов свадеб в городе Фучжоу, чтобы затем найти себе работу по этой профессии. На выпускном экзамене после окончания обучения ей предложили сыграть роль невесты. Роль жениха исполнял совершенно незнакомый ей молодой человек. Не заподозрив подвоха, китаянка согласилась принять участие в постановочной, как она считала, церемонии бракосочетания.

Однако, вернувшись к себе домой в Гонконг, девушка выяснила, что отныне она является законной женой того самого незнакомого парня. Вопреки заверениям организаторов учебных курсов, что это все понарошку, брак оказался действительным.

Девушка обратилась в полицию с жалобой на мошенничество, однако ее заявление было проигнорировано. Но история уже получила огласку. Этим случаем нечаянного замужества заинтересовались юристы и взялись за дело, сообщает «КП».