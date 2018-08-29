Украина намерена приобрести у США комплексы ПВО

Сегодня стало известно, что Украина намерена приобрести у Соединенных Штатов Америки системы противовоздушной обороны. Известно, что соответствующий запрос Киева к настоящему моменту подан в Вашингтон.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что один комплекс стоит 750 долларов, а для украинской армии необходимы минимум три, передает РИА "Новости".

По словам дипломата, речь о приобретении украинской стороной систем ПВО шла в рамках встречи Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа в Брюсселе. Кроме того, запрос озвучили и в рамках визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона на Украину.