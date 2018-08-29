Украина намерена приобрести у США комплексы ПВО
29 августа 2018, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что Украина намерена приобрести у Соединенных Штатов Америки системы противовоздушной обороны. Известно, что соответствующий запрос Киева к настоящему моменту подан в Вашингтон.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что один комплекс стоит 750 долларов, а для украинской армии необходимы минимум три, передает РИА "Новости".
По словам дипломата, речь о приобретении украинской стороной систем ПВО шла в рамках встречи Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа в Брюсселе. Кроме того, запрос озвучили и в рамках визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона на Украину.
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