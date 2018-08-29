Чехия не станет принимать новых мигрантов из-за украинцев
29 августа 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Чехия считает, что с нее достаточно прибывающих в страну украинцев. Поэтому наотрез отказывается принимать у себя еще и других беженцев, переправляющихся в Евросоюз через Средиземное море.
«Чехия не примет больше ни одного беженца, который направляется в Евросоюз через Средиземное море, поскольку принимает людей из Украины», - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью чешскому радио.
Сделав это важное заявление, Андрей Бабиш вылетел в Италию на переговоры с премьер-министрами Италии и Мальты, в ходе которых планируется обсудить проблему нелегальной миграции из стран Африки.
Ранее стало известно, что между Киевом и Прагой достигнуто соглашение о подготовке программы трудоустройства украинских граждан в Чехии. Согласно этому документу, около 20 тысяч украинцев получат право трудоустройства в Чешской республике сроком на два года, сообщает РБК.
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